O Governo do Estado entrega, nesta sexta-feira, dia 8, às 14h, 576 máquinas e equipamentos agrícolas para 336 municípios, em solenidade no Pavilhão Internacional do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Na região, serão beneficiadas as prefeituras de Bagé, Caçapava, Cachoeira, Lavras e São Sepé.

O valor total do investimento é de R$ 74.947.434,28, sendo R$ 72.237.434,28 oriundos de emendas parlamentares e o restante, de contrapartida do Estado.

A iniciativa foi articulada pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação com os 31 deputados federais e os três senadores que compõem a bancada gaúcha no Congresso Nacional. Os recursos foram viabilizados por meio de emendas parlamentares, previstas no orçamento da União.

Foto: Divulgação/Deape/Smarh