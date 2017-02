Prefeituras de Caçapava e Lavras farão parcerias

Sérgio, Luiz, Sávio, Sérgio Alex e Nei (Foto: Divulgação)

O vice-prefeito Luiz Guglielmin e o secretário Geral, Nei Tavares, estiveram em Lavras do Sul na quarta-feira, dia 08, reunidos com o prefeito Sávio Prestes, o vice-prefeito Sérgio Santos, e o Comandante da 6ª Regional de Bagé, Sérgio Alex Laydner Medina.

O objetivo do encontro foi estreitar laços entre os municípios e tratar de parcerias para ações em conjunto para solicitar ao Governo do Estado o aumento do efetivo da Brigada Militar nas cidades, principalmente no Carnaval.