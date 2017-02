Prêmio Sesc de Literatura 2017 revela novos escritores e movimenta mercado

Estão abertas, até o dia 17 de fevereiro, as inscrições para a 14ª edição do Prêmio Sesc de Literatura. A iniciativa tem a finalidade de estimular à produção literária nacional por meio da valorização de novos escritores e da renovação do mercado.

O processo seletivo é realizado no site www.sesc.com.br/portal/site/premiosesc/inscricao, dividido em duas categorias: Romance e Conto.

Em 2016, a premiação recebeu ao todo 1.503 inscritos e os livros vencedores foram: o romance “Céus e Terra”, do baiano Franklin Carvalho; e na categoria Conto com “Receita Para Se Fazer Um Monstro”, do pernambucano de 38 anos, Mário Rodrigues.

Um código identificador é gerado automaticamente e, com esse, o inscrito poderá acompanhar o processo de avaliação, que também será virtual. Mais informações e o edital completo estão disponíveis no site www.sesc.com.br/premiosesc.

Para participar, os candidatos devem ter um livro inédito de romance ou contos para submeter à avaliação das comissões julgadoras compostas por escritores, especialistas em literatura, jornalistas e críticos literários definidos pelo Sesc. Podem concorrer escritores brasileiros e estrangeiros, residentes no Brasil, com mais de 18 anos.

O candidato deverá adotar um pseudônimo, não podendo assinar a obra com o nome verdadeiro. A coautoria é aceita na categoria romance e não serão aceitas inscrições de obras póstumas. A cada ano, são selecionados dois autores inéditos nas categorias Conto e Romance.

Cada vencedor assina contrato de publicação com a editora Record, que será responsável pela distribuição comercial das obras com tiragem inicial mínima de 2 mil exemplares. Além disso, os vencedores participam por um ano de programações culturais do Sesc em todo o Brasil.