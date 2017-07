Preparativos do 40º Baile da Prenda Jovem do Sentinela dos Cerros

O 40º Sarau da Prenda Jovem do CTG Sentinela dos Cerros será realizado dia 15 de julho de 2017. O evento tradicionalista terá início às 23h, na sede social, com participação de 11 debutantes.

No domingo, dia 02, as prendas participaram do ensaio fotográfico do site TNT feito na região das Guaritas. No próximo sábado, dia 08, às 19h30min, acontece o jantar de ensaio das Debutantes, na sede social do CTG.

PRENDAS JOVENS 2017

Alice Godinho Santos, Ana Carolina Brites Vieira, Camila Teixeira Silva, Kauane de Freitas Félix, Laura da Silva Danzman, Luiza Monteiro de Araújo, Luiz Santos Porto, Manuela Torres de Freitas, Rafaela Chaves de Oliveira, Rafaela Lopes Pereira e Vitória Osório de Castro.

Com informações da Patronagem / Foto: Site TNT