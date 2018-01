Presidente da Câmara visita prefeito antes do recesso

O presidente da Câmara de Vereadores na gestão 2018, Marco Taschetto Vivian, junto do vice Silvio Tolfo Tondo e do 1º Secretário, Mariano Teixeira, fizeram uma visita ao prefeito Giovani Amestoy.

Na ocasião, o Presidente do Legislativo falou da sessão de posse, entregou alguns requerimentos discutidos e também do recesso de 45 dias da Câmara, que deve ocorrer de 15 de janeiro até 28 de fevereiro.

Marco Vivian falou ainda da mudança de algumas comissões no Legislativo e do Jurídico, com a saída de Pedro Marques e a entrada de Julio Coradini.

O prefeito salientou que deve haver harmonia entre os poderes, inclusive na busca de recursos e emendas para desenvolver o município, independente da legenda partidária. Ele também convidou o presidente e sua comissão para após o recesso da Câmara de Vereadores, eles irem até Brasília em busca destes recursos.

Compõe ainda a nova presidência o veredor Zilmar Araújo (Mano). A Secretária Geral, Cassia Freitas, acompanhou a reunião.

Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura