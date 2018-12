Flávio Miranda é o presidente da SACS





Flávio Macedo de Miranda, presidente da Sociedade dos Amigos de Caçapava do Sul (SACS), com sede em Porto Alegre, visitou a redação do jornal Gazeta de Caçapava, na quinta-feira, dia 27.

Há mais de 40 anos, a SACS congrega caçapavanos residentes na capital do Estado. Ela atua na área social, com ações em favor da comunidade carente do município. Também concede distinções a pessoas e entidades que se destacam em suas atividades profissionais em prol de Caçapava.

A entidade mantém ampla programação durante o ano, realizando campanhas beneficentes. No mês de maio, realiza encontro em Caçapava intitulado “Dia do Reencontro”, quando reúne os conterrâneos em confraternização com atividades esportivas e sociais.