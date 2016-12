Presidente do STR vê retrocesso com reforma da Previdência Social

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) de Caçapava do Sul considera o projeto proposto pelo governo Federal de reforma da Previdência Social é um verdadeiro retrocesso para a conjuntura social e econômica do setor.



O presidente do STR, Lasier Garcia, alerta que os trabalhadores rurais perderão direitos conquistados após anos de lutas, caso seja aprovado conforme fora apresentado. Na avaliação de Lasier, as propostas são extremamente prejudiciais aos trabalhadores rurais.



“Quem propôs esta reforma não tem conhecimento de como é a vida no campo. Dizer que o agricultor tem que trabalhar 65 anos para ter direito à aposentadoria, o que significa mais de 50 anos em atividade, é desconhecer a realidade e as condições de trabalho a que são submetidos os agricultores”, disse.



O presidente afirmou que a Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag) é totalmente contra esta proposta de reforma e já está preparando e programando, ao lado da Confederação dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), fortes ações de massa para pressionar o Congresso Nacional com posição clara contra qualquer mudança que retire direitos dos trabalhadores rurais.

Na sexta-feira, dia 16, dezenas de trabalhadores de Caçapava do Sul participaram de manifestações em Santa Maria promovidas pela Regional da entidade.