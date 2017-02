Presidente faz visita institucional ao Abrigo Bem Me Quer

O Presidente da Câmara, Vereador Ricardo Rosso (PP), esteve nesta quinta-feira, dia 02, fazendo uma visita institucional ao Abrigo Bem Me Quer, onde recebe crianças e adolescentes em vulnerabilidade.

A visita teve como objetivo criar uma parceria entre os órgãos públicos visando atender as demandas do local, como a ampliação do Abrigo, que hoje está com 12 crianças, onde duas delas é um bebê de 15 dias e outro de um ano.

Conforme a Assistente Social da entidade, Daniela Mota, o local precisa de uma ampliação do espaço físico, para construção de uma área de recreação para as crianças e de um local para almoxarifado, além de um espaço para as roupas e doações.

Segundo a Assessoria de Imprensa da Câmara, além dessas demandas, o Presidente vai solicitar a Secretaria de Assistência Social que seja feito um mutirão de pequenos reparos dentro do Abrigo.

Outro ponto acertado durante a visita, é que a Câmara fará reuniões com outras entidades e o Poder Judiciário para arrecadar mais recursos ao Abrigo Bem Me Quer.

“A Instituição é um local que precisa de atenção de todos, porque recebe crianças e adolescentes em vulnerabilidade, por isso, o Poder Público e a comunidade precisam estar atentos e ajudar sempre este local, que possui colaboradores fantásticos”, disse Rosso