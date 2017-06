Preso internado na ala psiquiatra foge do hospital

O detento Maurício Martins Marques, que estava internado por determinação do Poder Judiciário no Hospital de Caridade Dr. Victor Lang conseguiu fugir da ala psiquiatria na manhã nesta terça-feira, dia 27. Ele cumpria pena no regime semiaberto.

O Administrador do Presídio Estadual de Caçapava do Sul, Daniel Aquino, disse que o detento estava internado para fazer tratamento contra a dependência química. Mauricio Marques estava internado no hospital sem escolta policial por determinação do Judiciário.