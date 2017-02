Preso suspeito de latrocínio de taxista em Santana da Boa Vista

(Foto: Divulgação)

Segundo a Delegacia de Polícia de Santana da Boa Vista, um homem de 24 anos foi preso no bairro Cohab na terça-feira, dia 03. Ele é suspeito do latrocínio (roubo seguido de morte) do taxista Sebastião Lopes, de 40 anos, ocorrido no dia 25 de dezembro do ano passado.

O mandado de busca, apreensão e prisão preventiva foi cumprido por policiais civis e militares de Santana e Caçapava. O celular da vítima foi encontrado na casa onde estava o acusado. O homem também foi indiciado pelo homicídio de um homem ocorrido em 12 de novembro de 2016.