Preso um dos maiores abigeatários da região

Preso na tarde de sexta-feira, dia 23, em Santa Maria, pela Força Tarefa de Combate aos Crimes Rurais e Abigeato, um dos maiores responsáveis pelo furto/carneada na região central do Estado.

Ele também integra a quadrilha de outro suspeito, tendo sido o indivíduo que fugiu com indivíduo preso semana passada em Dom Pedrito – na oportunidade em que ele e outros dois abigeatarios foram presos em Restinga Seca por conta de terem sido flagrados pela Força Tarefa com 31 animais bovinos furtados.

Não contente com os lucros que obtinha na quadrilha, o preso furtava e carneava animais na região central do Estado, tendo gerado um prejuízo enorme aos produtores.

Segundo a Força-Tarefa da Polícia Civil, ele teve prisão preventiva decretada pela comarca de Julio de Castilhos, a pedido do delegado Adriano Linhares, responsável pela Força Tarefa, por conta de animais que furtou e carneou na madrugada de 29 de novembro no interior do município de Julio de Castilhos.

A participação do preso na quadrilha dos outros suspeitos era como campeiro, sendo também quem fazia o levantamento das propriedades rurais da região de Santa Maria para que posteriormente os comparsas e bando fossem furtar gado.

A quadrilha criminosa é considerada pela Força Tarefa como uma das mais organizadas, pois possui abigeatários espalhados em cidades estratégicas do Estado, como: Parai (na serra gaúcha), Bom Retiro do Sul ( Vale do Taquari), Canoas (região metropolitana), Palmeira das Missões (região Missões), Camaquã (Costa Doce), Dom Pedrito (fronteira Gaúcha), Santa Maria Maria e Caçapava do Sul (região central e campanha gaúcha).