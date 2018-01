PRF apreende carga ilegal de bebidas importadas do Uruguai

Na madrugada do dia 18 em Caçapava do Sul a PRF aprendeu uma carga de 62 caixas, totalizando 744 garrafas de bebidas importadas sem o devido desembaraço aduaneiro. A apreensão aconteceu no Km 519 da BR 153.

Policiais Rodoviários estavam realizando fiscalização quando deram ordem de parada a um Ford/Ka e um Ford/ Escort, ambos com placas de Santa Catarina. No interior dos veículos estava grande quantidade de bebidas cobertas por panos pretos que são utilizados para dificultar a fiscalização. Os dois veículos, que trafegavam juntos e se comunicavam por rádios a fim de alerta sobre possível fiscalização, foram aprendidos juntamenre com a carga e encaminhados para Receita Federal. Os condutores, naturais de SC responderam um processo pelo crime de descaminho.

A carga teve o valor estimado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e foi encaminhada para Receita Federal.

Fonte e foto: PRF