PRF apreende carga ilegal de perfumes

Na noite quarta-feira (24) em Caçapava do Sul a PRF aprendeu uma carga de 1470 frascos de perfumes importadas sem o devido desembaraço aduaneiro. Além dos perfumes foram apreendidos 120 litros de whisky. A apreensão aconteceu no Km 313 da BR 290.

Policiais Rodoviários Federais estavam realizando fiscalização quando deram ordem de parada a uma caminhonete FIAT/Toro, com placas de Minas Gerais. O veículo era conduzido por um homem natural de Canoas-RS e tinha como passageiro um honen natural de Santana do Livramento. No interior do veículo, sobre o banco traseiro e no compartimento de carga, estava grande quantidade de bebidas cobertas por panos pretos que são utilizados para dificultar a fiscalização, alem de varias caixas contendo mais de mil frascos de perfumes, de diversas marcas. Aos policiais o condutor de veiculo informou que foi contratado para fazer o transporte da carga até Porto Alegre e que as mercadorias seguiriam para São Paulo. O veículo e as mercadorias foram aprendidos e encaminhados para Receita Federal. Os ocupantes responderão um processo pelo crime de descaminho.

A carga teve o valor estimado em $20.000,00 (vinte mil dólares ) e foi encaminhada para Receita Federal.