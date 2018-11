Na madrugada desta segunda-feira (19), na BR 153 em Caçapava do Sul a PRF apreendeu um ônibus carregado com ventiladores de origem estrangeira.

A equipe da PRF deslocava pela BR 153 quando visualizou um ônibus de Campo Bom estacionado parte sobre o acostamento parte sobre a pista. O motorista fugiu ao perceber a aproximação dos policiais. Ao verificar o interior do veículo a equipe encontrou uma grande quantidade de caixas contendo ventiladores de origens estrangeiras, provavelmente adquiridos no Uruguay. As caixas ocupavam todo o interior do veículo, restando somente espaço destinado ao motorista. os vidros, bem como a parte frontal da carga, estava encoberta por lonas pretas.

O veículo foi recolhido ao pátio credenciado do Detran e a mercadoria será recolhida pela Receita Federal de Santa Maria. O total apreendido ainda será contabilizado.

Fonte e foto: PRF / Divulgação