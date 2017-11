PRF apreende R$ 600 mil em eletrônicos em Bagé

A PRF apreendeu cerca de R$ 600.000,00 em equipamentos eletrônicos na manhã desta quarta-feira (15), na BR 293 em Bagé.

Durante o patrulhamento, os policiais abordaram um caminhão com placas de Lavras do Sul que transitava pela rodovia e, ao vistoriar o compartimento de carga, encontraram diversas caixas com equipamentos eletrônicos de origem estrangeira sem desembaraço aduaneiro.

Estima-se que o valor da carga, composta em sua maioria por ampliadores de sinal de internet, possa chegar a R$ 600.000,00.

O motorista, um homem de 40 anos natural de Praia Grande-SC, foi preso em flagrante e, assim como o caminhão e a mercadoria, encaminhado à polícia judiciária de Bagé.