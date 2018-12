Na tarde de quinta-feira, dia 27, na BR 290 em Caçapava do Sul a PRF apreendeu um GM Kadett de Cachoeira do Sul transportando diversas mercadorias de origem estrangeira sem o devido desembaraço aduaneiro.

Durante ação de combate à criminalidade os PRFs abordaram um GM kadett ocupado por um homem de 19 anos e uma mulher de 23 anos ambos naturais de Cachoeira do Sul. No interior do veículo foram encontrados 30 ventiladores, 16 garrafas térmicas e 60 jarras elétricas compradas no Uruguai para revender no Brasil.

O condutor que não possui CNH teve as mercadorias e o veículo recolhidos a Receita Federal e autuado pelo crime de descaminho.

Fonte e foto: PRF / Divulgação