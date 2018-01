PRF apresenta resultados de 2017 na região Central do Estado

A delegacia da Polícia Rodoviária Federal com sede em Santa Maria apresenta os resultados obtidos no ano de 2017. A delegacia é composta por três Unidades Operacionais (UOp). A UOp PRF em Santa Maria atende a BR 158 de Júlio de Castilhos a Rosário do Sul, a BR 287 de Santa Maria a São Vicente do Sul e a BR 392 de Santa Maria a São Sepé. A UOp PRF em Caçapava do Sul atende na BR 392 de São Sepé à Santana da Boa Vista e ainda trechos da BR 290 e BR 153. A UOp PRF em São Gabriel sofre com a falta de efetivo e atende a BR 290 em São Gabriel.

Acidentes

– Foram atendidos 385 acidentes com feridos em 2017, número 13% maior comparado a 2016, que teve 342 acidentes. Já o número de acidentes mais graves e que os envolvidos vieram a óbito foram 29 em 2017, com 32 pessoas mortas, contra 28 acidentes em 2016, e 31 mortes, resultando em um pequeno aumento da letalidade. O total de acidentes atendidos em 2017 foi de 629 ante os 599 do ano de 2016, com um aumento de 5% do total de acidentes.

Fiscalizações e Autuações

– Durante o período foram fiscalizados 38.567 veículos e 39.813 pessoas, sendo realizados 19.829 testes de alcoolemia. Um total de 13.968 autos de infração foram lavrados. Dentre eles 199 por dirigir sob influência de álcool ou recusar-se ao teste de etilômetro. Mais de 1600 condutores foram autuados por não usar o cinto de segurança. Foram 2.228 autuações por ultrapassagem irregular. Na fiscalização ao excesso de velocidade foram mais de 310 horas de operação de radar sendo captadas quase 4,900 imagens de veículos cometendo esta infração. 5945 veículos foram recolhidos a depósito.

Combate ao Crime

– No combate ao crime destaca-se a apreensão de 579 kg de maconha, 131 kg de cocaína, 1kg de crack. Foram apreendidos 1.321 Kg de agrotóxico de origem estrangeira contrabandeados do Uruguai. 5.550 pacotes de cigarro contrabandeados. Foram apreendidos mais de 44 mil itens estrangeiros diversos como eletrônicos, roupas e bedidas. Cinco armas irregulares foram retiradas de circulação, 16 veículos foram recuperados de roubo/furto. Nos crimes de trânsito foram 98 ocorrências, na sua maioria pela violação da suspensão do direito de dirigir. No total 208 pessoas foram presas pela PRF em 2017 no trecho da Delegacia da PRF em Santa Maria.

Educação para o Trânsito

– 438 eventos de educação para o trânsito, compreendidos em abordagens educativas, palestras, cinema rodoviário e o Fetran Pedagógico que alcançaram mais de 41 mil pessoas sobre o tema “trânsito seguro”.