Na manhã desta terça-feira (20) a PRF atendeu uma colisão transversal na BR 392 em São Sepé, local conhecido como trevo de Formigueiro, envolvendo um caminhão M. Benz de Santa Maria e um Ford Ka de Belo Horizonte. Morreram no local o condutor e uma passageira do automóvel.

Os policiais rodoviários federais verificaram que ocorreu uma colisão transversal quando o Ford Ka que transitava pela RS 149 foi cruzar a BR 392 cortando a preferencial do caminhão que seguia sentido São Sepé-Santa Maria. Um monte de terra deixado sobre o canteiro no trevo pode ter impedido a visibilidade do condutor do automóvel. O condutor de 29 anos e uma passageira de 59 anos morreram no local. Um passageiro do Ford Ka sofreu lesões leves e foi encaminhado ao hospital de São Sepé. O motorista do caminhão não sofreu lesões.

PRF e IGP trabalham no levantamento do local de acidente.

Fonte e foto: PRF / Divulgação