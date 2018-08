Na tarde desta terça-feira (21) a PRF foi acionada para atender um acidente na BR 392 em São Sepé que deixou uma pessoa de 38 anos morta.

Os PRFs verificaram que nas proximidades da Sanga Funda na BR 392 um Jeep Renegade de São Sepé transitava sentido Santa Maria – São Sepé quando invadiu a faixa contrária e colidiu frontalmente com uma carreta de Santiago. O condutor do automóvel de 29 anos sofreu lesões graves e foi encaminhado ao hospital de Caridade em Santa Maria. A passageira de 38 anos morreu no local. O condutor do caminhão não sofreu lesões.

O acidente ocorreu por volta das 16h e a pista só foi liberada as 19h10. PRF e IGP realizaram o levantamento do local do acidente.

Fonte e Foto: PRF / Divulgação