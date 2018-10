Na noite de quarta-feira, dia 3, no interior de Caçapava, a Polícia Rodoviária Federal e Brigada Militar prenderam oito pessoas integrantes de uma quadrilha. Com elas foram encontrados armas, munições, drogas e um veículo roubado.



Após denúncia de movimentações suspeitas na localidade de Durasnal. A equipe da PRF, juntamente com guarnições da BM iniciaram as buscas. Ao chegar próximo ao local indicado foi visualizado o automóvel no pátio de uma residência e ao notarem a presença da Polícia, um dos indivíduos efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais e fugiu para o mato não sendo possível alcança-lo.



Segundo a PRF, no interior da casa estavam oito pessoas, suspeitas de integrarem uma quadrilha. Foram encontrados um fuzil 556, uma pistola 9mm, uma pistola .40 (roubada de um Policial Militar em Porto Alegre), 94 munições 9mm, 137 munições 556, 13 munições .40, nove munições .38, rádio HT na frequência da BM, balança de precisão, maconha e pinos com resquício de substância com características de cocaína.



Um veículo Nissan Versa estava com as placas trocadas, sendo o original roubado em Porto Alegre no dia 30 de setembro deste ano, por indivíduos armados em um automóvel GM/Prisma de cor escuro.



No pátio da residência também estava um GM/Prisma e no interior do mesmo um invólucro plástico com substância com características de maconha.



Os automóveis, armas, drogas e materiais utilizados para cometer crimes foram apreendidos e encaminhados junto com os presos a delegacia de Polícia de Caçapava.

Com informações da PRF

Fotos: BM / Divulgação