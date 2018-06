Ações integradas da Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal ocorreram na segunda e terça-feira, dias 25 e 26, na cidade e interior de Caçapava. As ações fazem parte da Operação Fronteira Integrada deflagrada nas regiões de fronteira de todo Brasil.

Na tarde da segunda-feira no interior do município foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão onde foi apreendido um revólver calibre .32 Taurus com 6 munições. A arma estava na cintura de um homem de 30 anos que foi preso e encaminhado à DP.

Na manhã de terça-feira em uma propriedade rural, foi apreendida uma espingarda cal .36 sem marca aparente. O morador foi conduzido para registro da ocorrência.