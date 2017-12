PRF flagra veículo a 214 km/h na Freeway

Na tarde de sábado (16), na rodovia BR 290 em Gravataí foi flagrado um veículo Audi transitando a 214 km/h. O registro ocorreu durante operação de radar e a velocidade surpreendeu porque o trânsito na rodovia era intenso no momento.

O condutor do veículo foi abordado no pedágio de Santo Antonio da Patrulha e além da infração por excesso de velocidade acima de 50% do limite também responderá por direção perigosa e será aberto processo para suspensão da CNH.

Em dois dias de operação de radar nesse final de semana foram flagrados mais de 1200 veículos transitando em excesso de velocidade entre os municípios de Porto Alegre e Santo Antonio da Patrulha.

Foram também flagradas 5 motocicletas disputando corrida em Gravataí em velocidades acima de 200 km/h no início desse sábado. A multa por disputa de racha é de quase 3 mil reais e suspensão da CNH.

Fonte e foto: PRF/RS