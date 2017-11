PRF realiza escolta para carga com maior peso já movimentado nas rodovias federais do Brasil

A escolta da carga (um transformador) realizada pela Polícia Rodoviária Federal

corresponde ao maior peso bruto total combinado já movimentado na história

das rodovias federais brasileiras, totalizando 847 toneladas



Para a realização da operação foi necessária a utilização de equipamento que distribuísse o peso sem danificar a rodovia ou pontes ao longo do trajeto. Assim, está sendo utilizado um veiculo especial que deixou o conjunto com 125 metros de comprimento e 5,80 metros de largura, ocupando parte da rodovia que foi sendo controlada pela PRF.

Além disso, estão sendo utilizados 4 caminhões-tratores fora de estrada para que se tenha capacidade suficiente para tracionar a composição. A previsão da velocidade de deslocamento é de 10 km/h.

A carga saiu de Pelotas com destino à Candiota às 6h da manhã do domingo (12). Estima-se que chegue ao destino em dois dias. Pela análise realizada e a velocidade de deslocamento deve parar em Pinheiro Machado, retornando as atividades no amanhecer de segunda-feira.

A escolta foi planejada a partir da análise das estruturas viárias ao longo do caminho, como pontes, viadutos, rotatórias e através de estudos técnicos que possibilitem a passagem da composição sem o comprometimento dessas estruturas, sendo considerada uma mega operação pelos envolvidos.

Duas viaturas da PRF estão envolvidas na operação, além de policiais especializados na fiscalização de cargas indivisíveis, que estão realizando as intervenções necessárias visando a garantia da segurança viária, bem como estruturais.

Nesse sentido, recomenda-se prudência aos usuários que trafegarem pela rodovia BR-293, próximo a Pinheiro Machado na manhã de segunda-feira (13), quando serão retomadas pela PRF as ações de intervenção para a conclusão da escolta.



Nucom PRF