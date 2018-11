A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu ontem à noite, em São Sepé, foragido que havia fugido durante a tarde.

Na tarde de ontem (8), foi recebida informação de que um homem, com 20 anos, natural de São Leopoldo, havia fugido da Delegacia de Polícia Civil de São Sepé e conseguiu ir de táxi até um posto de combustível localizado no Km 282 da BR 392 em São Sepé.

Durante a tarde, forças policiais realizaram buscas no entorno do local, com a informação de que o indivíduo teria fugido para uma mata às margens da rodovia. A PRF também realizou rondas no local no período da tarde mas não foi possível localizar o fugitivo.

Em torno de 23:15 horas, no km 278.0 da BR 392, a PRF localizou um indivíduo com as características informadas pela Polícia Civil deitado em um barranco às margens da rodovia. O homem foi abordado e identificado, confirmando ser o fugitivo procurado.

O homem com mandado de prisão temporária expedido pela Comarca de São Sepé RS foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de São Sepé para os procedimentos cabíveis.

Por PRF RS