Primeiro ano do mandato teve saldo positivo, declara prefeito

Giovani Amestoy declara que a prioridade será a busca de recursos

Na quarta-feira, dia 27, o prefeito Giovani Amestoy (PDT) concedeu entrevista onde avaliou o primeiro ano de seu governo. Segundo o administrador, apesar da dificuldade financeira que atravessa o município, o Estado e o País, a administração encerra 2017 com saldo positivo.

– Diferente de outros municípios, nossos servidores estão com os salários em dia, pagamento o 13º salário, honramos nossos compromissos financeiros e conseguimos investir, ainda que tivemos um déficit de R$ 11 milhões do que foi projetado no orçamento elaborado pelo governo anterior – disse.

Entre os investimentos, Amestoy destaca a implantação do Centro Materno Infantil, recentemente inaugurado e a reforma da EMEI Pedacinho de Gente, que está em obras.

– Realizamos várias serviços à população, porém acredito que a principal marca de nosso governo neste primeiro ano seja a proximidade com a população. Com a implantação do programa “A Prefeitura é Aqui” visitamos bairros e o interior ouvindo as comunidades. Muitas pessoas até comentaram que era a primeira vez que um prefeito eleito voltava a localidade, sem ser época de eleição – declarou.

Questionado sobre a relação Executivo e Legislativo, o prefeito falou que cada poder tem que exercer sua função e que críticas fazem parte do processo democrático.

– O vereador é eleito para fiscalizar e sugerir melhorias para o município. Este é o papel dos legisladores, assim como a população tem o direito de fiscalizar e cobrar resultados dos agentes políticos. O que acho ruim é o compartilhamento de notícias falsas. Algumas pessoas inventam coisas sem verificar se aquilo publicado nas redes sociais é verídico. Pensando atingir alguém, muitos esquecem que aquilo poderá prejudicar outras pessoas – disse.

Perguntado se haveria mudança no secretariado, o prefeito foi direto: isso fica para 2018.

– Nosso segundo ano de mandato será melhor, pois iremos trabalhar com o orçamento enxuto e real elaborado por nós. Vamos colocar em prática nossos projetos e nossa prioridade será a busca de recursos. Aproveito para agradecer a confiança da população em nosso trabalho e afirmo que as sugestões e críticas só nos faz crescer e que em 2018 queremos estar com a cidade melhor estruturada – finaliza Amestoy.