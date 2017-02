Professora da Unipampa morre em acidente BR 158

(Foto: PRF/Divulgação)

Um acidente envolvendo dois veículos deixou quatro mortos na BR 158, em São Gabriel, na manhã de domingo, dia 5. A colisão frontal aconteceu por volta das 10h, no km 420.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), morreram a professora da da Unipampa, campus Alegrete, Márcia Cera (37 anos), o marido, Ivanei Lemes (30), e a filha do casal, Aurora Lemes (1 ano e 4 meses). Eles estavam em um Nissan Versa, com placas de Alegrete. Na caminhonete Saveiro, com placas de Dona Francisca, estava o jovem Pablo Dotto, 21 anos.

Os corpos foram levados para São Gabriel, onde passaram por necropsia.