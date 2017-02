Programa AABB Comunidade será ampliado

O prefeito Giovani Amestoy recebeu no gabinete na manhã de segunda-feira, dia 13, a nova coordenadora do Programa AABB Comunidade.

Luciane Monteiro Osório, que estava acompanhada da aluna Kethelyn Marques, dos gerente do Banco do Brasil, Sérgio Zambonato e Antônio Pedro Giradi Lena, apresentaram ao prefeito e a Secretária de Educação, Leslie Maicá de Melo, o projeto que será executado nesta gestão.

De acordo com Sérgio, o programa que atende mais de 100 crianças e adolescentes, entre 7 e 18 anos, através de complementação educacional, baseada na valorização da cultura do educando e de sua comunidade, deve ampliar para 140 o número de atendidos através de atividades lúdicas desenvolvidas em torno de áreas como saúde e higiene, esporte e linguagens artísticas.

O prefeito salientou a importância do projeto desenvolvido há quase 20 anos no município e incentivou a jovem Kethelyn, uma das alunas destaques do programa, a investir em sua formação: “Se seu sonho é formar-se em medicina, não desista no primeiro vestibular. Tente duas, três, quantas vezes forem necessárias. E lute para conquistá-lo”, disse Giovani para a aluna que se sonha em ser médica.

Segundo a Coordenadoria de Comunicação, a proposta metodológica do Programa foi desenvolvida, em julho de 1997, pelo Núcleo de Trabalhos Comunitários da Pontifícia Universidade Católica – NTC/PUC/SP, tendo como princípio a Pedagogia dos Direitos, a ludicidade e a leitura da realidade social do educando, da família e da comunidade.