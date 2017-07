Programa da Votorantim realiza segundo ciclo de formação

Atividade do primeiro Ciclo do PVE propiciou reflexão sobre os espaços de aprendizado

(Foto: João Mattos/Divulgação)

O tema Educação retorna à pauta nesta semana. De terça a sexta-feira (04 a 07/07), está sendo realizado o II Ciclo do programa Parceria Votorantim pela Educação (PVE), com atividades voltadas a gestores escolares e comunidade. Os técnicos das secretarias de Educação, diretores e coordenadores pedagógicos, receberão treinamento nas áreas de Gestão Educacional e Formação em Gestão Escolar. Já a mobilização social, envolverá lideranças locais.

Neste segundo ciclo do PVE, os profissionais da rede pública de ensino discutirão os conceitos e usos dos espaços escolares. Um dos objetivos é a auto-avaliação sobre a promoção de boas experiências e aprendizagens dos alunos. Também será analisado se os parâmetros de funcionamento previstos pelo Ministério de Educação (MEC) estão sendo atendidos.

Os encontros presenciais e as atividades a distância são conduzidos por especialistas da Comunidade Educativa – CEDAC, consultoria especializada em educação. O resultado dessa etapa será a criação de um documento orientador para a melhoria permanente desses ambientes.

As atividades de mobilização social contam com a participação de representantes da comunidade e buscam a transformação de espaços da cidade, tornando-os mais educativos. “A ideia principal é devolver uma série de eventos em praças e parques, transformando-os em espaços de convivência, participação e aprendizagem. Queremos dar oportunidade para que pais e professores convivam em momentos de lazer, e não só nas entregas de boletim”, afirma a mobilizadora Clarisse de Freitas.

Também está prevista oficina com crianças, adolescentes e educadores. A intenção é divulgar e incentivar a inscrição de projetos protagonizados por crianças e adolescentes, de Caçapava do Sul, no Desafio Criativos da Escola.

O tema “Espaços Escolares como Ambientes de Aprendizagem” foi definido no início do ano pelo município de Caçapava do Sul. Outras 19 cidades das 53 integrantes do PVE escolheram o mesmo tema. A meta do Instituto Votorantim é que em 2018 – ano do centenário da empresa – o programa chegue a cem municípios brasileiros.

Melhoria da Educação – Iniciativa do Instituto Votorantim e das empresas Votorantim, o Parceria Votorantim pela Educação busca contribuir para a melhoria da educação pública nos municípios onde a empresa atua, por meio da mobilização social das comunidades e da qualificação das práticas de gestão educacional. Em Caçapava do Sul, o programa é realizado pela Votorantim Metais.

Existente desde 2008, o programa é desenvolvido em alinhamento às prioridades do MEC e possui impacto comprovado sobre o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). O programa prevê o desenvolvimento de competências dos gestores educacionais e escolares, impactando na aprendizagem dos alunos e no fortalecimento da cultura de formação continuada de profissionais de educação, com parceria técnica da Comunidade Educativa – CEDAC.

Programação

04/07 – Formação em Gestão Educacional (Secretaria de Educação);

05/07 – Mobilização Social (Oficina do Desafio Criativos da Escola – no Cafofo das Artes; e reunião do Grupo de Mobilização – no Clube Harmonia);

06/07 – Formação em Gestão Escolar, com reunião de formação pela manhã e visita à escola Augusto Vitor Costa à tarde

07/07 – Treinamentos de professores para as plataformas Trilhas e Escola Digital, plug-ins – Parceria do Instituto Votorantim com o Instituto Natura.



Por Comunicasul