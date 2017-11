Projeto do Técnico em Agropecuária é destaque nacional

Alunos de escolas parceiras participam da oficina de produção

Foto: Divulgação

O projeto “Sementes Crioulas” desenvolvido por alunos do Ensino Médio Integrado ao Curso Técnico em Agropecuária da Escola Técnica Rubens da Rosa Guedes (ETERRG)foi destaque no concurso nacional.



Em execução desde 2014, o projeto que conta com apoio dos diferentes segmentos da comunidade escolar, inicialmente abordou o resgate sociocultural e a importância da manutenção da pureza genética em 2015 e tratou de mecanismos capazes de garantir a manutenção da qualidade das sementes ao desenvolver atividades de recobrimento com pó de calcário.



No ano de 2016, frente ao grave problema de esvaziamento do meio rural discutiu questões sobre o êxodo rural e a sucessão familiar, neste ano letivo, investiu na formação de guardiões mirins de sementes como forma de ampliar o campo de pesquisa.



Após ter participado de mostras regionais o projeto foi inscrito na 4ª edição do Prêmio Respostas para o Amanhã promovido pela Sansung e classificado para a segunda fase, entre um total de 1.371 trabalhos a nível nacional, como um dos cinco representantes da região sul tendo por isso a escola, recebido um notebook.

Entre as atividades desenvolvidas destacamos a realização de visitas as escolas parceiras, participação em mostras de trabalho, seminários e produção de um artigo.



Como forma de encerramento das atividades desenvolvidas junto às escolas Lino Azambuja, José Luis Moreira e São Judas Tadeu, seus representantes estão sendo recebidos para participarem de visita orientada e da oficina de produção de mudas com sementes crioulas.