Projeto Guirlanda Solidária arrecada recursos para Hospital de Caridade

Na noite de quinta-feira (30), na Escola Estadual Nossa Senhora da Assunção, aconteceu a terceira edição do projeto Guirlanda Solidária.

O objetivo do evento é contribuir com as instituições de Caçapava. No primeiro ano, a arrecadação foi doada para APAE, já a segunda edição foi em benefício da ASCAI, e nesse ano para o Hospital de Caridade Dr.Victor Lang.

O montante arrecadado foi de R$ 14 mil, que foi entregue ao representante do Hospital de Caridade, Dr. Paulo Sérgio Nicola.

As integrantes do projeto são Denise Weber, Dirce Barcellos, Fabiana Garcia, Gabriela Abascal, Graziela Malaques, Luciane Peripolli, Maristela Assunção, Renata Miranda, Roberta Miranda, Rosane Duarte, Sheila Bonoto, Simone Peripolli.

– É gratificante poder contar com a solidariedade do povo caçapavano, sempre muito disposto a ajudar. O evento cresce a cada ano e nosso objetivo de contágio social para um resultado positivo em prol de Caçapava cresce junto com ele – disse Renata Miranda.

Além do bom público presente, participaram do evento, o prefeito Giovani Amestoy, a secretária de Assistência Social, Maria Tereza de Macedo, e empresários locais.



Por Comunicação da Prefeitura