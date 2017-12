Projeto Ler Puro Prazer lança o livro “Caminho Encantado”

Aconteceu nesta sexta-feira, dia 8 de dezembro, na churrascaria Rodeio, o lançamento do livro: Caminho Encantado, produzido pelos alunos do quatro ano do Colégio Coeducar, sob a orientação da professora Rosângela Casanova.

O Projeto Ler Puro Prazer é desenvolvido pela professora há 14 anos, é um trabalho que envolve além da produção textual e poética, desenvolve o gosto pela leitura, a capacidade de síntese além de despertar a vontade para contar e recitar histórias e poemas.

“De março a outubro trabalhamos muito com a produção de texto, mas também desenvolvemos o gosto pela leitura, que é um dos principais objetivos do projeto”. Ao final de cada ano letivo, o resultado do projeto é consolidado em um livro, elaborado pelos alunos. O Caminho Encantado é o 14º livro do projeto que reúne a sensibilidade da escrita dos pequenos autores, que tem entre nove e dez anos de idade.

O desenvolvimento do projeto conta com o apoio da direção da escola. “A nossa diretora, Rosane Miolo dos Santos acompanha desde a largada até o final das atividades. A cada lançamento de livro é uma emoção muito grande, é muita responsabilidade pois trabalhamos o ano inteiro e quando vemos o resultado é muito gratificante. Este ano contamos com o trabalho de montagem do livro da Editora Pampa, que deu muita tranquilidade e o resultado final ficou excelente”, finaliza a professora.

Por Daniel Miranda