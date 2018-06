A atual etapa de vacinação conta a febre aftosa, com previsão de encerramento para esta quinta-feira (31), está prorrogada até o próximo dia 15, conforme anunciou nesta quarta-feira (30) o diretor do Departamento de Defesa Agropecuária da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação (Seapi), Antônio Carlos Ferreira Neto.

Atendendo solicitação de entidades do sistema produtivo ligado à pecuária de corte e do leite (Farsul e Fetag), a secretaria encaminhou o pedido ao Ministério da Agricultura que, em razão dos problemas decorrentes da greve dos caminhoneiros, decidiu autorizar a prorrogação em todo o país.

Conforme orientação do diretor do DDA, o produtor que ainda não vacinou seu rebanho deve procurar as casas agropecuárias para adquirir as doses necessárias, fazer a aplicação e, posteriormente, comprovar a imunização perante a inspetoria veterinária de seu município.

Conjuntamente à aplicação da vacina, o produtor deve fazer a ‘declaração anual de rebanho’, cujo prazo de entrega também foi prorrogado por 15 dias. Ferreira Neto alerta que o não cumprimento destas exigências poderá acarretar penalizações.