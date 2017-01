Publicado edital do concurso público com 720 vagas

A Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe) divulgou, nesta segunda-feira (16), no Diário Oficial do Estado, o edital para a contratação de 720 servidores. São 620 vagas para o cargo de agente penitenciário e 100 para agente penitenciário administrativo.



Também está prevista a formação de cadastro reserva. Ambos terão provas de atividade física, psicológica e investigação da vida pregressa.



As vagas vão para o Complexo Prisional de Canoas e de Guaíba, que devem entrar em funcionamento este ano. O concurso e a abertura de novos presídios integram a segunda fase do Plano Estadual de Segurança Pública.



Clique para baixar o Edital para agente penitenciário.

Clique para baixar o Edital para agente penitenciário administrativo.