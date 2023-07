“O produtor rural precisa ter a consciência de entregar para as gerações posteriores uma terra melhor do que recebeu”

Por Cristiana La Rocca Teixeira

Jacques Brasil de Souza, por ser, antes de tudo, um produtor rural, acredita que se deve, como tal, ser sempre atuante junto ao Sindicato Rural como via de mão dupla para o desenvolvimento do agronegócio. Administrador da quase bicentenária Estância do Sobrado junto com sua mãe Berenice e suas irmãs Dilce e Ana Medora, Jacques é sócio-diretor do Parceria Remates, diretor da Associação dos Núcleos de Produtores de Terneiros de Corte (ANPTC) da Região Sul, presidente do Núcleo de Produtores de Terneiros de Corte (NPTC) de Lavras do Sul, e atuou como diretor do Sindicato Rural de Lavras entre 2008 e 2020, período no qual se tornou (junto do grupo diretor) um dos responsáveis pela transformação da cidade em referência regional e nacional como polo comercial de remates. Nesta entrevista especial à Gazeta, ele fala, entre outros assuntos, sobre o mercado da pecuária e seu importante momento comercial. Aproveite a leitura!

Gazeta: Único município do Rio Grande do Sul a oferecer remates todos os sábados e quinzenalmente nas quartas, em sua maioria com gado geral, Lavras se transformou em uma vitrine onde muitas empresas se interessam em fazer negócios, e se firmou como polo comercial na Metade Sul e também do Rio Grande do Sul. Com apenas uma praça de remates e três escritórios rurais – Clínica Remates, Abascal Remates e Parceria Remates – a cidade é um modelo de integração social e econômica, consolidando o agronegócio regional no cenário brasileiro. Todo esse trabalho está ancorado na tradição e na força do Sindicato Rural e dos produtos que desenvolve e oferece. Conte-nos como tudo começou e quais os segredos do sucesso dessa engrenagem.



Jacques: Primeiramente, uma saudação especial aos leitores da Gazeta de Caçapava! A primeira palavra que eu gostaria de destacar neste grande case que Lavras se transformou é união. Ao longo desses anos, tudo foi, com certeza, baseado em união. Estamos falando em quase 50 anos de história, iniciada ainda na década de 1970, e temos que ter muito respeito ao que foi feito lá no início por outras pessoas que estavam aqui, e que na época talvez nem soubessem aonde iriam chegar. Com foco no negócio e na seriedade, começaram a transformar Lavras nesse case de sucesso que vemos hoje. Nessa caminhada, peças muito importantes surgiram em uma época sem celular, e-mail e muito menos whatsapp, como o CITE 27 (Clube de Integração e Troca de Experiência), grupo de produtores que se reunia uma vez por mês em suas casas para trocar ideias e se ajudar a produzir dentro da porteira, sem noção de que poderia atuar fora da porteira. As coisas foram se construindo, e a entidade pioneira foi importantíssima no fortalecimento do próprio Sindicato Rural. O surgimento da ANPTC também é um exemplo disso. Dessa forma, acho que tudo começou com pessoas sérias, procurando trabalhar primeiro dentro e depois fora da porteira, construindo esse grande conglomerado que se tornou Lavras do Sul. Hoje, estamos bem colocados no mercado, que está sempre em transformação, e precisamos estar atentos para manter essa posição que ocupamos: um importante polo de comercialização estadual.

Gazeta: Estamos em uma época de aprendizados e incertezas, inclusive pensando na economia de uma maneira geral. Existe a necessidade de atender às demandas, focados cada vez mais em cuidados, já que o mundo está de olho na segurança alimentar. Nesse cenário, como você enxerga o momento comercial da pecuária dentro e fora da porteira?

Jacques: É uma pergunta ampla, mas, para mim, falar em segurança alimentar é ter comida, existe muito mimimi. Hoje, existem muitas inverdades sobre o setor, e isso às vezes atrapalha o momento, que é de uma pecuária sustentável. Não existe nenhum setor com mais sustentabilidade que o agronegócio – o produtor rural é peça chave nisso, e sua rentabilidade e sustentabilidade devem ser tanto financeiras quanto ambientais. É o produtor rural quem mais protege o planeta, e é quem deveria ter a consciência de entregar para as gerações posteriores uma terra melhor do que recebeu. Se ele trabalhar com esse pensamento, sempre vai ser responsável com a sua produção. Em uma época que temos produtos sintéticos chamados de carne, gosto de lembrar que demorou 30 anos para se chegar à conclusão de que a manteiga era melhor para o consumo humano que a margarina. É preciso muito cuidado e responsabilidade com a questão da segurança alimentar. O mundo precisa matar a fome, e quem tem capacidade para isso é o produtor rural. O lado bom neste cenário é que temos produtores sempre buscando tecnologia e sustentabilidade para se habilitarem a produzir mais quilos de carne, soja, milho, etc. por hectare, e vemos aqui na nossa região pessoas competentes e com bons exemplos de produtividade para isso. O Brasil tem um potencial enorme em produção de comida, e a todo momento surgem barreiras sanitárias impostas pelo mercado por interesses econômicos. Também temos a questão do mercado de carbono, difícil de ser monetizado. Precisamos estar atentos a essa nova moeda, que está surgindo e em expansão. Sua medição homogênea mundial é muito difícil, e mais uma vez o produtor rural é peça-chave nesse processo.



Gazeta: A questão da saúde do mercado da pecuária, no sentido da eficiência produtiva e especulação de mercado, também precisa ser observada, ou seja, produtor e indústria precisam cuidar da produtividade e dos preços, não esquecendo a sustentabilidade. Qual a melhor maneira de gerir e pensar esse processo?



Jacques: A palavra seria eficiência. O produtor rural precisa ter produção e produtividade, que são coisas diferentes. Conseguimos ver nos dias de hoje produtores mais comprometidos com um ciclo pecuário bem definido, e produtores mais focados na especulação do mercado. Os dois são categorias distintas, mas devem ou deveriam buscar sempre a eficiência, porque quando ficamos reféns unicamente do preço – que se compra e que se vende – sem ter uma grande produtividade dentro de casa, nem sempre as contas vão fechar. É necessário que o produtor tenha muito cuidado para não se iludir por ganhos especulativos dentro do mercado. Defendo sempre que o produtor tem que saber muito bem o que faz dentro de sua porteira, seja no gado de cria, na recria ou na terminação, agregando quilos por hectare. Essa é a receita para que ele busque a sustentabilidade financeira no seu processo, aliada à sustentabilidade ambiental. A nova realidade que a integração lavoura-pecuária oferece, matando a fome do rebanho gaúcho, está somando bastante na região, mas ainda estamos engatinhando nesse processo. É uma nova maneira de se fazer pecuária integrada à agricultura, beneficiando ainda mais a pecuária, com grandes vantagens na parte da agricultura. No meio do caminho, deve haver muito diálogo entre o pecuarista e o lavoureiro, o que normalmente é a parte mais difícil, mas tenho certeza que também vamos aprendendo, aos poucos, a fazer isso e a aproveitar seus benefícios.

Gazeta: Surgida como nova opção aos produtores que comercializam seus animais em Lavras, o Parceria Remates ajuda a ampliar ainda mais as vendas realizadas no Parque do Sindicato Rural. Quais os pilares e os valores com os quais a empresa trabalha?

Jacques: O escritório Parceria Remates surgiu há cinco anos como nova alternativa aos produtores rurais, e desde que começamos, não viemos para sermos mais do mesmo. Temos a intenção de trazer uma nova opção, trabalhando com muito respeito por estarmos chegando em um mercado que hoje fecha 40, 50 anos com empresas estabelecidas. Entendemos que o sol nasceu para todos, e trabalhamos juntos não só com Lavras, mas também Bagé, Dom Pedrito, Caçapava do Sul, São Sepé, São Gabriel e arredores, com empresas bem estabelecidas e excelentes profissionais em que muitas vezes nos espelhamos. Desempenhamos nosso trabalho, somos jovens em uma empresa jovem, e estamos atentos às novidades do mercado. Acreditamos que o mercado e o nosso produto remate está sofrendo grandes mudanças. Somos entusiastas do Rematefy, e nossa empresa foi pioneira no Estado a usar essa tecnologia, que logo adaptamos em nossos serviços, pois entendemos ser uma nova (e melhor) forma de se fazer remates, que hoje está se firmando e alcançando outros escritórios. Queremos acompanhar da melhor forma esse processo, e temos certeza de que, quando começamos o nosso trabalho, com respeito às outras empresas – profissionais que encaramos como colegas e não como concorrentes – ajudamos a promover um start no que diz respeito à qualificação dos serviços, e quem sai beneficiado com isso é o produtor rural.

Gazeta: Como está o trabalho em equipe no Parceria?

Jacques: Embora sejamos uma empresa jovem, é importante frisar que nossa experiência vem de um trabalho de muitos anos dentro do setor do agro, associando a visão da nossa classe sindical e de produtor rural ao negócio. Tanto eu quanto meu parceiro Ronaldo Barbosa, que é meu sócio, estamos há muito tempo neste mercado, e na nossa empresa trabalhamos em família. O Ronaldo tem um perfil muito bom, um perfil comercial que atua muito bem em todos os remates. O Maurício Barbosa fica na nossa parte da campeira, como chamamos: ele realiza os nossos apartes e vai muito nos produtores rurais dentro das propriedades, preparando o gado para ir aos remates. Temos o Gilmar Silva, com uma experiência financeira muito grande. Ele faz um trabalho de excelência que nos permite sempre saber qual será o nosso próximo passo. A Jéssica Soares trabalha com a parte das notas, toca o dia a dia do nosso escritório, dando retorno ao produtor rural e dinamizando o processo. A Ana Medora coordena o setor de comunicação e marketing, junto à grande parceira, nossa agência, a caçapavana Berga Mkt, e eu diria que foi onde mais evoluímos. Tentamos sempre nos manter atualizados, conversando com o nosso cliente nas mídias sociais, porque hoje em dia precisamos saber atuar nelas. Temos também os nossos leiloeiros Silvio Lindner e Roger Prestes, que traduzem quem somos na hora do remate, além do auxílio de alguns parceiros comerciais em outras cidades: vou citar aqui o nome do Luis Carlos da Silva, que nos auxilia muito na região de Bagé e entorno. Por fim, o apoio forte da SIA, que presta serviços de assessoria, como treinamentos de avaliação do escritório, nos coloca competitivos dentro do mercado. Também nos aprimoramos em outros lugares e buscamos eventos e treinamentos fora de Lavras. Para finalizar, convido quem ainda não nos conhece, a chegar em nossa sede (Rua Dr. Pires Porto, 255), para tomar um cafezinho, um mate, ou nos encontrar em nossos remates!

Colaboração: Ana Medora Brasil de Souza MB

Foto e imagem: Berga MKT