O Projeto Correndo para o Futuro, financiado pelo Fundo de Apoio à Cultura, através do Edital 01/2019 Pró – Esporte RS FEIE – Novas Façanhas, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, saiu do papel e teve o apoio da comunidade na criação da Escolinha de Atletismo. As aulas semanais ocorrem no Areião, próximo ao Forte D. Pedro II, e na Promorar, na Região Sul.

O projeto tem a parceria da Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul, especialmente através da Secretaria Geral, com o suporte do CMD e do “Geoparque Caçapava”; da UFSM, com a participação da coordenação do atletismo e do PET de Educação Física desta universidade; e também da Ascorca.

O Correndo para o Futuro tem a coordenação geral do atleta Eduardo Zago, a coordenação técnica da professora de Educação Física, Valdirana Zago, e as aulas são ministradas pela professora Valéria Lima, com a colaboração do atleta Guilherme Nascimento.

Através do atletismo, foi possível mobilizar diretamente em torno de 50 alunos de diferentes faixas etárias e mais de 200 crianças indiretamente. Foram visitadas várias escolas das redes municipal e estadual, levando até os bairros aulas experimentais de atletismo, de forma lúdica.

O projeto foi proposto por Cátia Cilene Morais Dutra, responsável também pelo monitoramento das atividades. Através da proposta, inspirada nos atletas locais, dentre eles Anderson Henriques, Tainá Oliveira e Assis Paz, se estão fortalecendo o esporte e os sonhos de crianças e jovens de Caçapava do Sul e da região.

Texto e fotos: Ascom/Correndo para o Futuro