Agentes fazem visitas em casas e comércio

A Secretaria de Saúde e Meio Ambiente, junto com os profissionais da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e Agentes Comunitários de Saúde, realizam visitas nas residências e no comércio orientando a população sobre os cuidados para prevenir possíveis focos do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue.

O trabalho realizado consiste na inspeção, orientação e distribuição de material educativo para informar a população sobre os cuidados com a limpeza do seu pátio e arredores, evitando o acúmulo de água limpa e parada, em que a larva do mosquito da dengue se desenvolve.

Segundo Ivanberto Marques (Beto), da Funasa, há anos o trabalho preventivo é realizado no município, mas agora é importante a colaboração da população para receber a equipe na sua residência, pois na semana passada uma larva do mosquito foi encontrada em uma das armadilhas instaladas na região da Rodoviária.

“É fundamental manter as ações preventivas e a população tem que cooperar, evitando o acúmulo de água limpa e parada em recipientes a céu aberto”, orienta a agente Cláudia Marques.

O que fazer para evitar o mosquito?

– Não acumular lixo, ou seja, materiais em desuso que retenham água parada como pneus, garrafas, copos, latas;

– Tapar a caixa d’água, poços, latões e filtros;

– Lavar os pratinhos de folhagens, escovando as bordas para eliminar os ovos do inseto, e não acumular água, podendo colocar areia;

– Tratar água da piscina.

Existe vacina? Quantas vezes se pode ter dengue?

Não existe vacina. Existem quatro tipos de vírus (Den 1, Den 2, Den 3 e Den 4), pode-se adoecer por cada um dos vírus circulantes que está no mosquito, então, quatro vezes. Cada tipo confere imunidade.

Como é o mosquito da dengue ?

O inseto é um pernilongo escuro com listras brancas e tem por hábito picar durante o dia.

Como o mosquito da dengue se infecta?

O Aedes aegypti somente se infecta com o vírus da Dengue ao picar uma pessoa com a doença, então o mosquito passa a transmitir o vírus.

Quais os principais sintomas da dengue ?

A dengue clássica se manifesta assim:

– 99% das pessoas apresentam febre durante cerca de sete dias com início abrupto.

– 60% têm dor de cabeça frontal severa, dores nas articulações e músculos.

– 50% têm dor atrás dos olhos (retro-orbital);

– 50% têm prostação, indisposição, perda de apetite, náusea e vômitos.

– 25% têm manchas vermelhas no tórax e braços.

Importante

– A Dengue se diferencia de resfriados e gripes por não apresentar sintomas respiratórios.

– Diante a mínima suspeita de Dengue não utilize medicamento a base de ácido acetil-salicílico. Consulte um médico. Beba bastante água.