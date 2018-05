Os motoristas que circulam pelas ruas do centro precisam redobrar a atenção em função dos buracos. Na rua Riachuelo, entre a rua Benjamin Constant e Coronel Coriolano, se os condutores não estiverem atentos podem acabar tendo uma surpresa bem desagradável como um pneu furado ou até problemas mecânicos no veículo.



Mesma situação ocorre na rua General Osório, esquina Benjamin Constant. Os motoristas precisam ficar atentos ao buraco na via aberto para conserto na rede de esgoto e tapado com cascalho.



Os buracos também são percebidos em outras regiões da cidade. Na rua Baltazar de Bem, entre Bento Gonçalves e General Neto, os motoristas acabam reduzindo a velocidade para evitar algum problema mecânico.



O Secretário de Obras, Paulo Henriques, informou que dois calceteiros da Prefeitura estão realizando serviço de manutenção nas ruas pavimentadas de paralelepípedo, mas que devido a demandas pretende contratar uma empresa terceirizada para executar o serviço.



– Reconhecemos que as ruas da cidade e dos bairros estão com buracos. Estamos trabalhando para resolver o problema, no entanto, não conseguimos vencer a demanda – disse.



Na semana passada, a Secretaria de Obras realizou operação tapa-buraco nas ruas com pavimentação asfáltica.

Segundo Henriques, foram compradas através de licitação sete toneladas de asfalto quente que foram utilizadas para tapar os buracos nas ruas 15 de Novembro (em frente ao Calçadão) e esquina com a avenida Coriolano Castro (próximo a floricultura) e Júlio de Castilhos (entre a rua Riachuelo e Barão do Rio Branco), totalizando quatro quadras.



– Em fevereiro foi licitada a compra de 100 toneladas de asfalto. A empresa vencedora foi a Della Pasqua, de Santa Maria. A Secretaria solicitou a compra de sete toneladas nesta primeira etapa, que foram usadas nestas vias que estavam em condições precárias – declarou.



O Secretário informou ainda que a licitação permite a compra parcelada de asfalto quente e que serão adquiridos outra leva de produtos para o conserto de outras vias, entre elas, a avenida Castelo Branco e General Osório.