O governo do Estado realizou no último dia 28 de junho o sorteio da série 067 do programa Nota Fiscal Gaúcha. Desta vez, 15 pessoas foram contempladas na região, sendo 10 em Bagé, duas em Caçapava do Sul, duas em Dom Pedrito e uma em Hulha Negra.

O prêmio principal (R$ 100 mil) foi para um morador da região Noroeste do Estado (o governo estadual não divulgou o município). Também ocorreram oito sorteios de R$ 10 mil cada, outros 500 com valores individuais de R$ 1 mil e outros 500 que receberão R$ 500,00 cada. O Estado não divulga o valor recebido pelos contemplados. A Secretaria Estadual da Fazenda entra em contato com os contemplados pelo e-mail cadastrado no site do programa. O Caminho da Luz realiza a divulgação à comunidade regional da relação dos sorteados todos os meses.

O NFG possibilita que os cidadãos indiquem entidades de sua preferência nas áreas de Assistência Social, Educação e Saúde para receber recursos – gerados por meio de pontuação nas compras dos contribuintes, que ainda concorrem a prêmios em dinheiro. No caso do Caminho da Luz, os valores repassados trimestralmente auxiliam na prestação dos serviços realizados à comunidade regional de forma gratuita pela Escola de Educação Especial, Clínica e Oficinas.

Os contemplados na região

Bagé

Caroline Zeny Rodrigues

Cristian Quintana Techera

Estela Graciela Procope Rezende

Francisco de Paula Nogueira Torma

Luciano Mendes Lemos

Maikol Berthuline Gonzales

Marcia Cristina Teixeira da Silveira

Paulo Roberto Araujo da Rosa

Rosa Elaine Azambuja Silveira

Walter Gomes Vaz

Caçapava do Sul

Edila Palmira de Oliveira Leao

Rafael Machado de Souza

Dom Pedrito

Elidiane Ferreira Oliveira

Vinicio Soncini

Hulha Negra

Reginaldo Moreira Coelho

Por Emanuel Müller

Jornalista