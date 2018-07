Há anos a comunidade da região Sul não pode usar o ginásio

O prefeito Giovani Amestoy (PDT) assinou na sexta-feira, 13, a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 243.750,00 para recuperar e revitalizar o ginásio da Promorar.

O dinheiro para a obra no prédio, que está fechado há anos, vem de emenda parlamentar intermediada pelo vereador Silvio Tondo (PP), que no início deste ano vistoriou o local, acompanhado do secretário de Planejamento e Meio Ambiente, Flávio Monteiro.



– Investir no esporte é investir em saúde, educação, e também é mais uma forma de valorizar nossas crianças, que poderão usar o ginásio para a prática de esportes. Quem sabe despontem atletas de sucesso, como o Caçapava, o Anderson Henriques e o Jailson. O módulo esportivo é esperado há anos pela comunidade e será mais uma opção de lazer para a população da região Sul – disse o prefeito.

Foto: Comunicação Prefeitura