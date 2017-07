R$ 300 mil para três escolas estaduais

Caixas d’água da escola Eliana Bassi de Melo serão substituídas

A Secretaria Estadual de Educação divulgou na segunda-feira, dia 26 de junho, o repasse de R$ 300 mil para execução de obras em três escolas de Caçapava. A previsão é de que a transferência de recursos, por depósitos, entre na conta nesta sexta-feira, dia 30 de junho.



A Escola Estadual Nossa Senhora da Assunção (EENSA) receberá R$ 150 mil. Segundo a diretora Rosilda Freitas, o projeto da escola é reformar o telhado, com reposição de telhas e troca de calhas para evitar a infiltração da água da chuva que há anos ocorre no prédio.



A Escola Santa Julia Biliart, na localidade do Pinheiro, interior do município, irá receber R$ 50 mil para implantação do Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio (PPCI).

A Escola Eliana Bassi de Melo será contemplada com R$ 100 mil. Conforme a diretora Zelma Teixeira Meira, serão substituidas as caixas d’agua. As atuais completaram 38 anos em 2017.

– Estamos felizes com a notícia, pois há tempos estamos lutando por este projeto e agora, depois de inúmeros pedidos fomos atendidos – disse a diretora.



De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, os critérios técnicos para escolher a destinação dos recursos obedecem demandas com projeto e orçamento prontos, pesquisa do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar (Seap/Saers), demandas de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI) com projeto entregue por empresa terceirizada e aprovado pelos Bombeiros e demandas de obras represadas desde 2014.



Nos próximos dias, os diretores participarão de oficinas para capacitação sobre utilização adequada dos recursos, como fiscalização e acompanhamento das obras.

Por Marcelo Marques / Gazeta de Caçapava

Foto: EBM / Divulgação