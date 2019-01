A Rádio Portal FM não entrou no ar nesta manhã de terça-feira, dia 18. O motivo, o roubo de dois computadores do estúdio. Segundo um colaborador da emissora, o ladrão teria escalado a marquise do prédio onde fica a rádio na rua 15 de Novembro. Ele entrou por uma janela, no segundo andar, e roubou dois computadores que eram usados pelos locutores. Para sair do prédio comercial, o homem abriu uma janela e arrancou a grade de ferro, no térreo do edifício.



Ainda conforme o funcionário da rádio, o ladrão foi preso, após vender um dos computadores. Ele é natural de Caxias do Sul, com inúmeras passagens pela polícia. Até o fechamento da matéria (9h40min), O segundo equipamento, ainda não tinha sido localizado.



Fotos: Marcelo Marques / Gazeta de Caçapava