Rafael Dias avalia preparação do Nóia para estreia no Gauchão

Foi realizado na tarde desta terça-feira, 16, o último treino do Esporte Clube Novo Hamburgo (ECNH) antes da estreia no Campeonato Gaúcho 2018. O atual campeão estadual enfrenta o Caxias no Estádio Centenário, nesta quarta-feira, 17, às 20h30 em Caxias do Sul.

O técnico Beto Campos realizou um treino tático com portões fechados, finalizando a pré-temporada anilada, que contou com dois jogos-treinos. Vitórias de 5 a 1 contra o Amigos da Esperança e 1 a 0 contra o Sindicato dos atletas. Além de quatro amistosos, empates em 0 a 0 contra Avenida e 1 a 1 também contra o Avenida, vitória de 1 a 0 diante do Veranópolis e empate em 0 a 0 contra o São Paulo-RG.

Em entrevista ao site Super Preparador Físico, o caçapavano Rafael Dias, preparador do Nóia, comentou sobre o trabalho.

– Neste jogos preparatórios enfrentamos algumas adversidades que serviram para mostrar como está a preparação dos atletas. Acredito que eles estão reagindo muito bem. Estamos no caminho certo. A nossa pré-temporada está sendo boa e os jogos amistosos mostraram que estamos evoluindo fisicamente, o que ajuda o treinador Beto Campos. É importante ressaltar que já estamos trabalhando há 45 dias e não tivemos atletas se lesionando, o que nos deixa muito feliz em relação ao nosso método de trabalho – disse.

O zagueiro Talis falou sobre a expectativa de disputar seu primeiro Gauchão pelo Novo Hamburgo.

– A gente sabe que todo jogo vai ser uma responsabilidade grande. O Novo Hamburgo é o atual campeão gaúcho e a gente tá focado e ciente de que cada partida será uma história diferente e vamos buscar nossos objetivos passo a passo na competição – comentou.

Com informações do ECNH e Super Preparador Físico

Foto: Eduardo Pires/Onze!Press Comunicação