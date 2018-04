O prato principal é uma das opções do Restaurante Serafina JK para a 22ª SP Restaurant Week

Ingredientes

PARA A MASSA DO GNOCCHI DE BANANA

8 bananas da terra

95g amido de milho

24g manteiga

Água (para dissolver o amigo)

Sal e pimenta a gosto

PARA A FINALIZAÇÃO DO PRATO

200g de Gnocchi de banana

25g de tomate cereja (+ ou – 5 tomatinhos)

20g de manteiga

4 folhas de sálvia

Sal e pimenta a gosto

PARA O CHIPS DE BANANA

1 banana da terra

Sal a gosto

Modo de preparo (passo a passo)

GNOCCHI – Assar as bananas com casca a 180° por 50 minutos. Passar por processador ou numa peneira.

Levar o purê de banana para uma panela com o amido dissolvido em água e a manteiga em fogo baixo até a massa ficar homogênea. Temperar com sal e pimenta a gosto. Fazer rolinhos numa bancada untada com óleo. Cortar o gnocchi no tamanho desejado.

CHIPS DE BANANA – Fatiar a banana bem finas, num fatiador de cozinha, temperar com sal, acomodar numa assadeira forrada com papel manteiga, uma fatia ao lado da outra levar ao forno a 90° por + ou – 30 minutos.

PARA FINALIZAÇÃO DO PRATO – Colocar a manteiga numa frigideira quente, adicionar os tomates cortados ao meio, na sequência o gnocchi cozido, tempera com sal e pimenta e as folhas de sálvia. Após servir no prato, colocar uma fatia de chips de banana por cima para decorar o prato.