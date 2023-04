Ouro do Pampa conquista o Selo Arte

Empresa de Lavras do Sul planeja operar também em Caçapava

Produzir linguiças com a cultura do Pampa. Essa sempre foi a vocação da Ouro do Pampa, que agora recebe o reconhecimento e a distinção do Selo Arte, o primeiro para produtos cárneos no Estado e fornecido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. A indicação “Arte” identifica produtos de origem animal artesanal, ou seja, cuja composição e processamento seguem receitas e técnicas tradicionais, de domínio dos manipuladores, utilizando o mínimo indispensável de ingredientes industrializados, por razão de segurança, não sendo permitida a adição de corantes e aromatizantes artificiais.

– Fazemos linguiças artesanais respeitando algumas receitas muito tradicionais, que avançam por gerações aqui no Rio Grande do Sul. Ultimamente, temos nos dedicado a qualificar cada vez mais os processos e os produtos, garantindo, além do sabor, muita segurança aos nossos clientes. E isso foi reconhecido agora, através da concessão do selo para nossas linguiças e também para o charque – diz João Victor Souza, proprietário e responsável pela elaboração de produtos artesanais da Ouro do Pampa

O trabalho é sério, muito minucioso e com muitos controles.

– Entre os nossos segredos, estão o gosto por fazer bem feito, respeitando aspectos de originalidade e a qualidade das nossas materiais primas – afirma.

Carne bovina, carne suína, sal, pimenta, água… tudo é escolhido “a dedo”, a partir de fornecedores de qualidade, devidamente inspecionados e de grande reconhecimento no mercado.

– Nossos fornecedores estão entre os melhores e, para nós, em todas as etapas produtivas aqui dentro da fábrica, qualidade é coisa séria. Somos obcecados por limpeza, higiene de utensílios e pessoal, processos rigorosos e controle. Fazendo assim, estamos sempre no trilho da qualidade – declara Karine Ferreira de Souza, também proprietária da empresa.

O reconhecimento do mercado gaúcho já existe, seja na loja própria em Lavras do Sul, verdadeiro reduto de compras para quem gosta de carne, boa gastronomia e o mundo dos assados, seja nos parceiros que comercializam os produtos Ouro do Pampa. E em breve, Caçapava entrará nesse grupo, pois a empresa planeja iniciar operações no município.

– Abriremos uma loja, junto ao Posto Cantarelli, na Benjamin Constant. E isso está diretamente relacionado à obtenção do Selo Arte. Em Lavras, temos uma inspeção municipal que nos permite vender apenas na cidade. Com essa nova certificação, poderemos comercializar nossas linguiças e nossos charques em todo o Brasil. Já temos produtos em duas lojas de Porto Alegre, e iremos iniciar essa operação própria em Caçapava agora em maio. E queremos continuar essa expansão, tanto com parceiros quanto com lojas próprias – explicou João Victor.

Com a conquista do Selo Arte, a empresa ganha – além da possibilidade de alçar voos mais altos, para todo o território brasileiro – um novo diferencial, já que este tipo de certificado, outorgado por órgão federal, coloca a Ouro do Pampa num seletíssimo grupo de produtos de todo o Brasil.

Texto: Ascom Ouro do Pampa – adaptado

Fotos: Divulgação