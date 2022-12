Projeto Catálogo Escaiolas Terra do Ouro conta um pouco da história e da cultura de Lavras do Sul

Iniciativa desenvolvida pela turismóloga lavrense Fernanda Ricalde Teixeira Carvalho resgata a conservação da memória coletiva sobre as casas, os espaços e as famílias

Por Bruno Fernandes

No final de 2021, a Agência de Turismo Rota do Ouro, da turismóloga Fernanda Ricalde Teixeira Carvalho, teve seu projeto sobre paredes escaioladas das zonas rural e urbana de Lavras do Sul aprovado pelo Pró-Cultura RS por meio do Edital 07/2021 – FAC PATRIMÔNIO – SEDAC/RS. O projeto registra essas paredes em fotos que, posteriormente, serão organizadas em um catálogo físico e outro digital, em formato PDF, deixando um legado para as gerações atuais e futuras sobre as inúmeras escaiolas feitas por mestres fingidores vindos de Portugal e por seus aprendizes brasileiros.

O catálogo será um inventário dos trabalhos realizados e preservados até hoje, embora muitas paredes já estejam pintadas, perdendo o elemento cultural, objeto desse trabalho, que visa a conservação da memória coletiva sobre as casas, os espaços e as famílias.

A iniciativa é uma forma de valorizar o patrimônio cultural existente em Lavras do Sul, pouco valorizado e conhecido, e servirá de apoio ao desenvolvimento do turismo cultural: “O projeto tem como objetivo fortalecer o sentimento de pertencimento da população com os elementos integrados à arquitetura, buscando a valorização do trabalho e das técnicas construtivas do passado, e também a mão de obra artística que desenvolveu tais elementos, como as escaiolas. Como a maioria das escaiolas está em residências particulares, a comunidade não tem acesso a esses trabalhos, e mesmo em ambientes públicos, nem todos estão abertos à visitação. O único espaço público aberto é a Casa de Cultura José Neri da Silveira. Espera-se, também, que as políticas públicas desenvolvidas para proteção e preservação do Patrimônio Histórico recebam mais atenção além do papel, como a institucionalização de um departamento que seja capaz de produzir os inventários e possíveis tombamentos para a preservação do patrimônio”, comenta a coordenadora Fernanda Carvalho.

Já foram fotografados 53 cômodos em 18 imóveis – objetivo proposto e já alcançado –, e isso aconteceu por meio da comunidade, que foi muito receptiva. Os proprietários são preocupados com a questão da manutenção das paredes e dos demais elementos, como ladrilhos, forros, madeiramento e outras pinturas decorativas presentes no interior das casas, além das fachadas. Isso porque há uma lacuna no mercado de trabalho para as demandas em restauro.

A proprietária da Rota do Ouro conta com uma equipe para realizar o trabalho, que ganhará, em breve, versão impressa: os jornalistas Bruno Fernandes e Cristiana La Rocca, o designer gráfico Matheus Duarte Leandro, o arquiteto Thiago Ribeiro e a contadora Luzia Brum Corrêa.

Além deste projeto, Fernanda salienta que pode realizar outros no futuro e investir no atual: “Cada projeto desenvolvido abre a possibilidade de novos projetos serem pensados. No momento, o que se pensa é na produção de artigos comercializáveis oriundos do Catálogo Escaiolas”, finaliza a turismóloga.