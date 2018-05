O Grupo de Apoio a Brigada Militar de Caçapava do Sul (GABMC) proporcionou a reestruturação do Centro de Convivência “Galpão Sargento Sérgio Zanetti Porto” do quartel da BM. A reinauguração do espaço social ocorreu nesta sexta-feira, dia 4.

O evento teve participação do Tenente Coronel laydner, comandante do 6º RPMon, do subcomandante Major Maurício e do caçapavano Major Porto, filho do militar que denomina o Centro de Convivência. Também participaram da solenidade integrantes do GABMC, policiais militares da ativa e reserva, empresários e imprensa.

NOTA DA REDAÇÃO

A reportagem completa sobre o evento, ações desenvolvidas, projetos e a prestação de contas do Grupo de Apoio a Brigada Militar na imprensa da Gazeta na sexta-feira, dia 11 de maio de 2018.