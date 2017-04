Réu é condenado por morte de jovem

Homicídio ocorreu durante festa no Piscina Tênis Clube

(Foto: Marcelo Marques / Arquivo)

Johnatan de Bairros Bitencourt, 26 anos, foi condenado a 15 anos, dois meses e 15 dias de reclusão em regime fechado, pela morte de Vaner Abigail Ilha Mendes, morto aos 23 anos, em junho de 2015.



O júri ocorreu na terça-feira, dia 18, no Fórum de Caçapava. Como está preso desde o dia 10 de junho de 2015, o réu terá que cumprir 13 anos, quatro meses e 15 dias. Bitencourt pode recorrer da sentença.

Segundo a denúncia do Ministério Público, no dia 07 de junho de 2015, por volta das 3h50min, Johnatan Bitencourt entrou em uma festa no Piscina Tênis Clube e atirou com um revólver no peito de Vaner Mendes, que estava no salão alugado para o evento. A Brigada Militar e o Samu foram acionados, mas ao chegarem no local Mendes já estava morto.



O réu foi condenado por homicídio duplamente qualificado. O júri foi presidido pela juíza da 1ª Vara Judicial, Paula Maurícia Brun. Bitencourt foi defendido pelo advogado Rogério Castro, nomeado pela Defensoria Pública. A acusação foi feita pelo promotor Diogo Gomes Taborda.



23.04.2017