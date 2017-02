Reunião na Secretaria de Meio Ambiente sobre a Votorantim

O deputado estadual Adilson Troca (PSDB) acompanhou o vice-prefeito de Caçapava do Sul, Luiz Guglielmin e o presidente do Rotary, Roger Rocha Serafim em audiência com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Ana Pellini, nesta terça-feira (14). O grupo foi tratar da questão dos investimentos do Grupo Votorantim, que encontram-se e fase de licenciamento ambiental.

O vice-prefeito relatou a importância do empreendimento para a cidade e região. “Somos um município que enfrenta dificuldades financeiras e temos certeza de que esta é uma grande oportunidade de desenvolvimento”, destacou.

O deputado estadual Adilson Troca disse ter participado de reuniões sobre o tema e afirmou que entendo a possibilidade de instalação do da Votorantim como positiva do ponto de vista econômico. “Conheço o trabalho da Sema e da Fepam e por isso sei da qualidade do trabalho técnico de licenciamento. Por isso tenho certeza de que se a empresa cumprir todos os requisitos estipulados está será uma grande conquista para região”, afirmou o parlamentar.

Conforme a Secretária Estadual do Meio Ambiente, Ana Pellini o projeto de instalação está sendo amplamente estudado pelo corpo técnico.

Audiência Pública

Para ampliar a discussão sobre os investimentos e suas repercussões, o deputado estadual Adilson Troca, que preside a Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo protocolou um pedido de audiência pública.

A proposta deverá ser apreciada na reunião ordinária da comissão na próxima quarta-feira (15) e assim que aprovada será agendada a data. A intenção é realizar o debate nas dependências da Assembleia Legislativa, em Porto Alegre.