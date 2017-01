Revitart Make Up, da Farmácias Associadas, ganha novos produtos

(Foto: Nicola/Divulgação)

A Revitart Make Up, marca de maquiagens da Farmácias Associadas, incrementou novamente o seu mix, que já conta com mais de 70 produtos. São cinco novas bases com finalização matte, seis batons líquidos de efeitos metálicos, uma paleta de sombras com tons naked, três blushes em mosaico (sendo cada embalagem composta por duas cores) e ainda corretivo de sobrancelhas com fixador.

As bases de efeito seco, as paletas de sombras e os blushes exibem cores que vão do rosa ao marrom, adequando-se a diferentes tipos de pele. Os batons metálicos seguem o padrão da linha de batons líquidos da Revitart Make Up, e são nomeados a partir de tipos musicais. Desta vez, o estilo Metal foi o escolhido: Gothic Metal, em tom roxo, Trash metal, em tom lilás, Punk Metal, em tom rosa, e Progressive Metal, Symphonic Metal e Folk Metal em tons de marrom. Já o corretor de sobrancelhas possui três cores em diferentes escalas de marrom, e traz na composição uma base fixadora.

As novidades e a linha completa da Revitart Make Up já podem ser encontradas nos mais de 500 pontos de venda da Farmácias Associadas no Rio Grande do Sul e também através do site www.farmaciasassociadas.com.br.