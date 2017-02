RGE confirma redução de demanda durante o Horário de Verão

O Horário Brasileiro de Verão 2016/2017 chega ao fim neste sábado, dia 18 de fevereiro. Em vigor desde outubro do ano passado, a medida tem o objetivo de diminuir a demanda por energia elétrica do Sistema Interligado Nacional no horário de ponta, das 19h às 22h. Essa possibilidade é viável porque a energia elétrica passa a ser usada mais tarde, devido ao adiamento dos relógios em uma hora.



Na prática, a meta é não haver coincidência de maior uso da energia com o consumo existente ao longo do dia pelo comércio e pela indústria, uma demanda que reduz substancialmente após 18h, fim do expediente.

O Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS – planejou uma redução de aproximadamente 4,5% de demanda no horário de ponta no Rio Grande do Sul, o que significa aproximadamente 220 MW.

Embora esses números ainda não tenham sido confirmados pelo ONS, a aplicação do horário de verão na área de concessão da RGE Sul, que atende 118 municípios, ficou dentro do projetado, com uma economia de 90 MW.

A redução real de consumo na área da RGE Sul foi de 0,5%. Essa redução equivale ao consumo residencial de uma cidade de 35 a 40 mil habitantes, como Itaqui ou Rosário do Sul na Fronteira Oeste, considerando-se o horário de ponta no período em que vigora o Horário de Verão.